Anna Świątczak nie chodzi na wywiadówki do Etiennette i Vivienne. Zdradziła powód

Nie wiem o co Wam chodzi, czasem szyję krótko czasem długo. Co Was to interesi? Sami macie "nadpsute łby". Kto to słyszał żeby kogoś w taki sposób "uczyć rozumu". Co z tego że ja będę miała rozum jak nie będę miała życia na dzielni i będę siedziała zamknięta w chałupie jak pies. I na co takiemu psu rozum? Co on z tym rozumem ma zrobić? Rozum jest potrzebny ludziom którzy żyją a nie takim co wegetują w czterech ścianach. Żebym się umiała zachować? Johnny który rozmawiając z pracownikiem odkleja sobie od podeszwy nieistniejące gno może mi o zachowaniu się powiedzieć tyle samo co o ziołolecznictwie w wiekach średnich.