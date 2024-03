Anna Wendzikowska POKAZAŁA dawnego ukochanego. "Kiedy spotykasz swoją PIERWSZĄ MIŁOŚĆ sprzed 25 lat" (FOTO)

Żeby tutaj wybrzmiał chichot losu, jako że moje serce ostatnio po czterech latach wreszcie zadrgało mocniej, to chciałabym wszystkim powiedzieć, że osoba, do której moje serce zadrgało mocniej, ma tylko 175 cm wzrostu, więc jest niewiele wyższy od Toma Cruise'a - wyznała w rozmowie ze "Światem Gwiazd".

Anna Wendzikowska i jej "pierwsza miłość" w Zakopanem

Teraz Anna Wendzikowska pochwaliła się na InstaStory swoją kolejną wyprawą. Tym razem jednak nie wyruszyła do egzotycznego kraju. Pojechała do Zakopanego, gdzie udało jej się spotkać sympatię sprzed lat. Na Instagramie pojawiło się nagranie, na którym to dziennikarka spotyka tajemniczego mężczyznę, a następnie serdecznie się z nim wita.