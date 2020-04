Anna Wendzikowska pokazała dwuletnią córkę na okładce... magazynu z Biedronki (FOTO)

Anna Wendzikowska zdobyła popularność dzięki wywiadom z gwiazdami filmowymi, ale od kilku lat mówi się o niej głównie w kontekście jej życia prywatnego. Celebrytka sama zresztą postarała się o to, eksponując w mediach społecznościowych swoje związki i relacjonując przebieg ciąż.

Wygląda na to, że celebrytka marzy o wciągnięciu córek do show biznesu. Kornelka ma już na koncie sesję okładkową dla Gali. Z kolei dwuletnia Tosia właśnie zadebiutowała na okładce. Co prawda jeszcze nie Vogue’a, ani nawet Vivy, a... gazetki z Biedronki.