Anna Wendzikowska pozuje pod palmą w stroju kąpielowym za 1400 złotych, a "fani" dyskutują na temat jej... miednicy (FOTO)

WIDZ 15 min. temu zgłoś do moderacji 3 0 Odpowiedz

wczoraj widziałam to zdjęcie na profilu MArty Gąski i też od razu rzuciła mi się w oczy ta miednica. Niestety wygląda to niesmacznie i nieestetycznie. Niestety Pani MArta, która jeszcze do niedawna była fajną kobitką coraz bardziej upodabnia się do Wendzikowskiej i przykre to, ale nie działa to na jej korzyść :(((