Anna Wendzikowska radzi, jak podróżować z dziećmi: "GROŹBA I PRZEKUPSTWO"

lll 29 min. temu zgłoś do moderacji 8 8 Odpowiedz

Jakby zostawiała dzieci w PL i podróżowała sama, bo byście Karyny ją zjadły, że co to za matka co dzieci zostawia a sama podróżuje. Jak zabiera dzieci wszedzie ze sobą to znowu nie pasuje wam, że z nimi jeździ a dzieci są smutne. Wynika z tego że kobiecie po urodzeniu dzieci pozostaje tylko zamknięcie w domu bądź limit w podróżowaniu, max raz do roku.