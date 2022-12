Anna Wendzikowska spędzi Wigilię BEZ CÓREK! Ujawniła powód...

omg 20 min. temu zgłoś do moderacji 25 2 Odpowiedz

pudelek chce nakręcić hejt na matkę, bo używa dużych liter, really? Dziesiątki ojców nie spędza świąt z dziećmi i nie interesuje ich czy one są z tym ok, czy nie, ale jak matka spędza je osobno, to portal próbuje zrobić z tego aferę. Kiedy przestaniecie szczuć na matki???