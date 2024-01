Anna Wendzikowska szaleje na nartach, a internauci KRYTYKUJĄ jej umiejętności. Zareagowała: "Leczenie swoich KOMPLEKSÓW kosztem innych nie działa"

Anna Wendzikowska nie ukrywa, że kocha podróże i raczej na nich nie oszczędza. Była gwiazda TVN skrupulatnie relacjonuje swoje wyprawy w mediach społecznościowych, a warto dodać, że nierzadko są to dość nieoczywiste kierunki. W zeszłym roku na przykład zabrała córki na wczasy do Kanady, a kilka miesięcy później sama wypoczywała w... Kolumbii.

Anna Wendzikowska wypoczywa w Austrii, a "fani" kąsają

Anna Wendzikowska odpowiada na nieprzyjemne wiadomości

Nie masz nic miłego do powiedzenia, to nic nie mów. Nie ma ta takiego obowiązku, żeby mieć zdanie na każdy temat - grzmiała.

Jak dodała, od kilku dni otrzymuje "dziesiątki wiadomości i komentarzy" podważających nie tylko jej umiejętności narciarskie, ale też kiepski wybór miejsca do nauki jazdy dla kilkuletnich córek. Tego najwyraźniej było już za wiele. Wendzikowska wprost zapytała w relacji: co trzeba mieć w głowie, żeby pisać takie komentarze?

W każdym komentarzu jest wszystko o piszącym go, a nic o tym, do kogo jest skierowany. Kto celowo chce drugiej osobie sprawić przykrość cierpi ogromny ból wewnętrzny. Wiadomo. Przykro mi, ale kochani to trzeba rozliczać w sobie i ze sobą. A do świata starać się wychodzić jako najlepsza wersja siebie. Leczenie swoich kompleksów kosztem innych nie działa. Ze swoim bólem trzeba się zmierzyć. Mnie to nic nie robi, bo za dobrze znam ten mechanizm - podsumowała.