Anna Wendzikowska wróciła na Instagram po DZIESIĘCIU dniach przerwy. Podzieliła się ujęciami z KOLEJNEJ podróży (ZDJĘCIA)

Tadeusz

Dzisiejszy świat to paradoks. Chwalą się wszystkim w tym internecie po to żeby ludzie zazdrościli a każdy i tak ma to głęboko w du...e bo w dzisiejszym świecie każdy i tak myśli o sobie i każdy sam dla siebie jest najważniejszy. W te wszystkie Facebooki i Instagramy wsiąkli ludzie którzy tak bardzo szukają atencji i miłości.