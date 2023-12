Anna Wendzikowska wspomina bolesne rozstanie z partnerem: "Wyprowadził się, jak córka miała TRZY TYGODNIE"

Anne Wendzikowska o bolesnym rozstaniu. Partner zostawił ją trzy tygodnie po narodzinach ich córki

Wendzikowska w ostatnich tygodniach niewątpliwie nie stroniła od szczerych wyznań. Ostatnio celebrytka gościła w podcaście naTemat "Światła, Kamera, Prawda" i w rozmowie z Kamilem Frątczakiem po raz kolejny otworzyła się na temat bolesnego rozstania z Janem Bazylem. W pewnym momencie programu Wendzikowska wspomniała o historii z jej partnerem, która była dla niej "bardzo trudna". Chwilę później prowadzący dopytał celebrytkę, czy ta miała na myśli moment, w którym dowiedziała się o zdradzie. Ta w odpowiedzi powróciła zaś pamięcią do rozpadu związku z ojcem drugiej pociechy. Jak zdradziła w wywiadzie, do dziś nie wie, co skłoniło jej eks do wyprowadzki tuż po narodzinach ich córeczki.

W dalszej części rozmowy prowadzący podcast zapytał Wendzikowską, czy jej były partner przeprowadził z nią rozmowę, w której wytłumaczył swoją decyzję. Celebrytka w odpowiedzi stwierdziła, iż zdarzały się chwile, kiedy mężczyzna potrafił nie odzywać się do niej przez weekend czy nawet cały tydzień. Gdy Wendzikowska po raz kolejny stanęła w obliczu podobnej sytuacji, postanowiła skonfrontować mężczyznę. Wskutek rozmowy jej ówczesny partner zaproponował, by się rozstali.

Powiedziałam: "To tak nie może wygląda, że ty się nie odzywasz, ja nie wiem, o co chodzi. Nie wiem, czy jesteś na coś zły. Nie rozmawiasz". On mi na to odpowiedział: "No to się rozstańmy". Spakował torbę i wyszedł" - powiedziała w podcaście naTemat.