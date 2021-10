Anna Wendzikowska wypina pośladki w kolejnym luksusowym hotelu. Widać, dokąd pojechała tym razem? (FOTO)

Katarzyna 19 min. temu zgłoś do moderacji 8 0 Odpowiedz

A ja mam studia podyplomowe i wygrane w 60 konkursach na szczeblu międzynarodowym. Życie jest przewrotne, mnie zmusiło do pracy na spożywce przez ponad rok czasu. Życzę wam, żeby was życie nie zmusiło do ciężkiej pracy i do dźwigania oraz do glupich klientów, co wam ubliżają że trzeba się tło uczyć.