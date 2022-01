Anna Wendzikowska wyznaje zasadę "nowy rok, stara ja" i znów pokazuje zdjęcia z wakacji. W końcu zatrudnią ją w biurze podróży? (ZDJĘCIA)

danny 14 min. temu zgłoś do moderacji 5 0 Odpowiedz

co by te, pożal się Boze, celebrytki zrobiły, gdyby nie było tych wszystkich Instagramów i Fejsbuków? Co by zrobiły, gdyby nie były kobietami? Co one by pokazały, żeby tylko o nich mówiono, pisano? Litości, co mnie obchodzi, ze jakas przywiedła i przygasła gwiazdeczka pojechała w tropiki? Fajnie. Ja nie wrzucam do sieci prywatnych zdjęć, a już w szczególności zdjęć swoich dzieci. Bo po co? Takie bezmyślne chwalenie się dowodzi jedynie braku jakiejkolwiek klasy.