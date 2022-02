Annie Delvey udało się naciągnąć amerykańską śmietankę towarzyską na MILIONY dolarów. Poznajcie historię bohaterki serialu "Kim jest Anna?"

Dzięki artykułowi Jessiki Pressler "How Anna Delvey Tricked New York’s Party People", który ukazał się na łamach New York Magazine, na światło dzienne wypłynęła sprawa niepozornej córki kierowcy tira i właścicielki małego sklepiku pochodzącej z Domodiedowa pod Moskwą. Anna Sorokin (bo tak brzmi jej prawdziwe nazwisko) w wieku 16 lat przeprowadziła się z rodziną do niemieckiego miasteczka Eschweiler, gdzie mieszkała do matury. Pierwszym krokiem w drodze "na szczyt" były studia na prestiżowym uniwersytecie w Londynie Central Saint Martins, wytrzymała tam jednak zaledwie jeden semestr. Następnie Anna zdecydowała się przenieść do Paryża, rozpoczynając staż we francuskim magazynie modowym "Purple". To właśnie w stolicy Francji zaczęła posługiwać się nazwiskiem Delvey. W 2013 roku udała się w ramach służbowego wyjazdu na Tydzień Mody do Nowego Jorku, gdzie spodobało jej się na tyle, że zaczepiła się tam na dłużej.