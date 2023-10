Anonimowa pracownica wyjawia, jakie nastroje mają panować w TVP. Została WYŚMIANA, gdy pokazała CV: "To BILET W JEDNĄ STRONĘ"

Praca w TVP niczym bilet w jedną stronę? Pracownicy stacji martwią się o przyszłość

Nieraz słyszałem gdzieś na papierosie, że nie chcą, bo potem roboty nie znajdą nigdzie. Dla większości rozgarniętych ludzi to oczywiste, bo większość serio jest świadoma tego, co robi, dlaczego i na czyje zlecenie - wyjaśnia w rozmowie z portalem osoba z TVP, która pragnie zachować anonimowość.

Jestem jedną z tych, których przekonania są odmienne od prezentowanej linii na antenie, ale stawka, którą tu dostałam, to coś, o czym mogłam marzyć latami, pracując dla lokalnych wydawców . Zgodziłam się, ale nie wiedziałam, że to bilet w jedną stronę - mówi smutno i przytacza: Facet znany w branży, palnął z ironicznym uśmiechem na twarzy: "Pani tak serio? Pani tu usiadła i nie żartuje?" Tak głupio nie było mi nigdy.

W TVP panują podłe nastroje. Eksperci nie mają złudzeń

Twarze TVP nie mają co szukać pracy w nieskażonych propagandą mediach . (...) Wszyscy mamy rodziny, kredyty, czynsze. Jednak to nie trwało rok, dwa. Ci, którzy chcieli uciec, mieli możliwość zadziałać. Jeśli zostali, teraz nie będzie im łatwo znaleźć pracę z takim pracodawcą w CV.

Inna dziennikarka, z którą rozmówili się dziennikarze portalu, wprost stwierdza, że osoby z obecnej TVP na pewno by nie zatrudniła. Co ciekawe, o zdanie został zapytany także Tomasz Sakiewicz, szef "Gazety Polskiej" i regularny gość w programach publicystycznych Telewizji Polskiej. On dla odmiany twierdzi, że z chęcią zatrudni osoby, które zdecydują się odejść z TVP - co tylko potwierdza, że to w mediach sprzyjających PiS jest ich jedyny ratunek.