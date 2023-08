Antek Królikowski chodził na terapię, aby ratować związek. "Ludzie, którzy mają nam pomóc, bardziej przeszkadzają"

sylwia 22 min. temu zgłoś do moderacji 10 9 Odpowiedz

Cierpliwie czekam aż rozwiążą to we dwoje. Tylko czy ten maluch doczeka się przed pójściem do szkoły. Żadne z nich bystrością nie grzeszy, ale to już długo trwa. Aśka jest wściekła, a jej natura nie pozwala jej odpuścić nieco i przemyśleć ile kasy jej dziecku potrzeba tak szczerze. Chłopu czasami trzeba pomóc w nawiązaniu więzi, a przynajmniej nie utrudniać, gdy nie jest to jakiś patol. Królik jest z rodziny wystarczająco dobrej i sam jest wystarczająco ok, aby być super tatą. Jak będzie więź to i sam się koleś postara (wierzę w niego). Jest nauczony, że o dzieci się dba. Opozda mogłaby dać szansę na tatę swojemu synkowi. W tej sytuacji jej "krzywdy" faktyczne, czy rozdmuchane przez nią są o wiele mniejsze niż to, co może zrobić swojemu dziecku oddzielając go od wystarczająco dobrego taty.