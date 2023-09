Antek Królikowski przerywa milczenie! Obszernie odpowiedział Joannie Opoździe: "Nazywanie mnie alimenciarzem jest BEZCZELNE"

Macie prawo mnie oceniać, jednak jeśli chcecie to robić, zapoznajcie się, proszę, z dowodami, które dalej zamieszczam i wytrwajcie do końca, bo na koniec ujawniam to, jak Joanna manipuluje wami, mediami i wszystkimi włącznie ze mną, od lat. Dotychczas nie mogłem tych dowodów [przyp. red. publikować], ale wobec tego, że Joanna naruszyła tajemnicę z niejawnej rozprawy sądowej, jaką jest rozwód, mogę i będę się bronił publicznie - zachęca do tego, by przeczytać wszystko to, co opublikował.