Antek Królikowski PRZERYWA MILCZENIE, publikując PIERWSZE zdjęcie z synem w DRUGĄ rocznicę śmierci ojca: "Kiedyś wam coś o sobie opowiem"

Gdy na jaw wyszedł romans Królikowskiego , a internet obiegły zdjęcia Joanny opuszczającej szpital jedynie w towarzystwie mamy i brata, w sieci zaroiło się od krytycznych komentarzy kierowanych w stronę Królikowskiego. Aktor nie poczuł się jednak wywołany do tablicy, bo wciąż nie odniósł się do całej tej sytuacji.

W piątek po raz pierwszy raz zobaczyłem Naszego synka. Vincent jest cudem, jest przepiękny, jest kochany! To był ważny, ale trudny weekend. Do tego, dziś 27.02 druga rocznica śmierci Taty. Krąg życia w rodzinie Królikowskich trwa nieprzerwanie… Wierzę, że ojciec patrzy na nas z góry i wiem, że czule się do Nas uśmiecha… - czytamy we wstępie.