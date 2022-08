Antek Królikowski spędza rocznicę ślubu na wakacjach z Izabelą, słuchając WYMOWNEJ piosenki Taco Hemingwaya: "To był DZIWNY ROK..."

biba bu 17 min. temu zgłoś do moderacji 28 2 Odpowiedz

moj były gdy zaszłam w ciążę od razu powiedział nie kocham cię nie będzie ślubu. Dla mnie oczywiste jest ,że ciąża równa się ślub wiernośc itp ale nie mogę swoich zasad narzucić komuś.Było mi przykro ale teraz myślę ,że chociaz nie wydałam kasy na kieckę itp. Wiadomo chiałabym ślubu ale nie zmusze nikogo do miłości a po czasie czuję ze go nie kochałam nigdy. Szkoda naszej corki bo ma rozbitą rodzinę no ale tak chyba lepiej po co miec nadzieje i cierpieć dodatkowo? i tu jet to samo tylko był ślub.