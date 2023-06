Antek Królikowski ujawnia, dlaczego rzadko widuje się z synem. Psioczy też na zbyt wysokie alimenty i mówi, że SPRZEDAJE DOM

Barbara 3 min. temu zgłoś do moderacji 1 1 Odpowiedz

Czego piszecie takie bzdury, że zarabia 300 tys. miesięcznie. A w jakich filmach ostatnio grał? Wiadomo, że po tych aferach z J. Opozdą nie zatrudniają go za wiele. Mieli wspólne konto a na nim kasę, ona wszystko zabrała, a on myślał , że to może zaliczyć w poczet alimentów. To tak nie działa. A jak było z Zamachowskim? Alimenty ustala się na podstawienie aktualnych zarobków, a jeżeli te się zmniejszą , trzeba wystąpić o zmianę do sądu. Tak, że pani Asia nie ma źle, jego mi trochę szkoda, ale sam jest sobie winien. Pani Asia to robi pod publiczkę, wie kiedy i co opublikować, a jemu nie wierząc, choćby pisał prawdę.Pozdrawiam.