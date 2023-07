Antek Królikowski w czasie hucznej imprezy Opozdy składa życzenia ukochanej Izabeli i chwali się wspólnym zdjęciem z Czech (FOTO)

Slownik PWN 20 min. temu zgłoś do moderacji 15 4 Odpowiedz

Do wszystkich twierdzacych, ze osoba obchodzaca urodziny to jubilat, a nie solenizant: prosze spojrzcie do SLOWNIKA. Jubilat to osoba ochodzaca JUBILEUSZ. A jubileusz to wazna, okragla rocznica i uroczystosc zwiazana z jej uczczeniem. Jubilatem moze byc osoba obchodzaca 50 urodziny na przyklad, ale jubilatem nie jest roczne dziecko, siedmioletnie czy 23 letni czlowiek. To SOLENIZANCI