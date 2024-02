Antek Królikowski wrzucił NOWE zdjęcie z Izabelą. Fani w formie: "Buciki by pan wyczyścił" (FOTO)

Antek Królikowski opublikował romantyczne zdjęcie z Izabelą

Iza, czadowo wyglądasz; Jak pięknie; Pani Iza jaka piękna; Cudni; Pięknie razem wyglądacie; Super! Miłości!; Szczęścia; Mówcie, co chcecie, ale ładni są; Biedna dziewczyna; Ale buciki to by pan wyczyścił; Mega te komentarze... Antek z partnerką przynajmniej mają się do czego pośmiać - czytamy w komentarzach.