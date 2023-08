Antek Królikowski zdradza, jakie ma obecnie relacje z Joanną Opozdą: "IDZIE KU DOBREMU"

Joanna Opozda i Antek Królikowski są w trakcie rozwodu. Relacje aktora z jego synem również sprawiają wrażenie nie najlepszych. Ojciec Vincenta widuje go bardzo rzadko i tylko w mieszkaniu byłej partnerki. Nie da się ukryć, że uchylanie się od płacenia alimentów mogło mieć na to znaczący wpływ.

Antoni Królikowski został oskarżony o uchylanie się w okresie od czerwca 2022 do stycznia 2023 r. od wykonania obowiązku alimentacyjnego na rzecz małoletniego syna oraz żony, określonego co do wysokości orzeczeniem Sądu Okręgowego w Warszawie, gdzie łączna zaległość stanowiła równowartość co najmniej trzech świadczeń miesięcznych - przekazał rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie prok. Szymon Banna.

Anet Królikowski szczerze o relacjach z Joanną Opozdą: "Dużo jest jeszcze do zrobienia"

Antek udzielił ostatnio wywiadu, w którym to uchylił rąbka tajemnicy w sprawie jego relacji z Joanną. Mężczyzna zrozumiał, że to nie on jest najważniejszy i liczy się przede wszystkim obustronne porozumienie.

Tu nie chodzi o to, czego ja chcę, tylko chodzi o to, aby pewne sprawy ustalić, rozwiązać, pokończyć, aby móc żyć i funkcjonować. Dużo jest jeszcze do zrobienia, ale idzie ku dobremu - powiedział w wywiadzie dla "Jastrząb Post".

Królikowski wyjawił, jakie jest jego podejście względem internetowych złośliwości. Okazuje się, że aktor nie przywiązuje do tego uwagi i skupia się na pielęgnowaniu stosunków z bliskimi mu osobami.

Antek Królikowski mówi o hejci i dziękuje ukochanej Izabeli za wsparcie

Nie patrzę na to w ten sposób. Jeśli ktoś ma do mnie jakiś problem, to pewnie będzie go miał zawsze. Ja staram się otaczać prawdziwymi ludźmi, aby te moje relacje były szczere i przyjacielskie. Nie czuję się tutaj przez nikogo aż tak zdradzony, chociaż może powinienem przejmować się czasem jakimiś ludźmi, ale staram się koncentrować na dobrych, pozytywnych rzeczach i robić swoje - wyjaśnił.

Ojciec Vincenta jest ogromnie wdzięczny wspierającym go przyjaciołom i podkreślił, że za swoją największą opokę może uznać ukochaną Izabelę.

Jest sporo ludzi, którzy dają mi to wsparcie. Zawsze jestem wdzięczny za ich obecność. Oni doskonale wiedzą, o kim mówię. Nie chcę się wdawać w szczegóły, bo musiałbym pochwalić zbyt wielu ludzi. Na pewno moja partnerka jest dla mnie ogromnym wsparciem i cieszę się, że też tutaj ze mną jest - podsumował.

