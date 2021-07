Antek Królikowski zdradza, w jakim wieku stracił dziewictwo: "To wszystko zaczęło się ZA WCZEŚNIE"

Lolita8484 3 min. temu zgłoś do moderacji 1 1 Odpowiedz

Ja to zrobiłam mając 22 lata ... i żałuję :( Bo nie dośc zrobiłam to za granicą to jeszcze z obcokarjowcem :/ To była po prostu chwila uniesienia, miałam wtedy na to ochotę i tyle :( Bolało, krwawiłam ... A mogłam troszkę poczekac. Wiem - to już TEN wiek, jednak mimo wszystko żałuję, a tego już niestety nie odwrócę ...