Antoni K. odpowie przed sądem ws. uchylania się od płacenia alimentów. Jest akt oskarżenia. Chodzi o OGROMNE PIENIĄDZE!

lala 6 min. temu

Trzeba przypomniec, ze jak Antek sie nia zauroczyl to bardzo ladnie sie o niej wypowiadal publicznie. Slub widac, ze byl z przymusu. Matka Antka byla niezadowolona, Antek nadepnal na suknie slubna panny mlodej, a to nigdy dobrze nie wrozy. No i wyszlo od razu o co chodzi. Od razu byla afera z jej ojcem, ze mu nie chciala kasy przelac. Jego kasy. A Antek, mimo ze po slubie, nie zamieszkal z zona, bo Aska wziela matke do siebie. On wynajmowal mieszkanie gdzies obok. Takie to bylo malzenstwo. Ale tak go urobila, ze robila sobie przelewy na wspolny dom, ktorym sie teraz chwali, ze to "za oszczednosci jej zycia". Niestety afera z ojcem to poczatek konca tego zwiazku. Aska z wlasna matką oszukały Antka żeby jechać po jakies rzeczy. Że to w jej domu, jej wlasność Pozniej sie okazalo, ze wczodzil do wlasnosci tescia i stad te problemy. To nie bylo ani Aski ani jej matki, zeby tam wchodzic za wszelka cene. Nie miała zupelnie problemu zeby przelewac sobie forse, ale wypomina mu ze na statku byl. No chyba za darmo tam nie byl. Mysle ze Antek dla niej to taka zlota kura, byl zauroczony i mily dla niej. I bardzo hojny jak zaden jej facet. Dlatego z zazdrosci sie na nim msci. Na bank jest jeszcze cos o czym nie wiemy, bo jej ojciec podarowal jej mieszkanie w ktorym teraz mieszka, a ona mu pieniedzy na pomoc nie wyslala. Bezwgleda klamczucha i manipulatorka. Pudel nie kasuj