Antoni K. z zarzutami. Grożą mu DWA LATA więzienia! Jest komentarz prokuratury

Szkoda, że nie dostanie prawdziwego wyroku, jaki dostał by "kowalski", tylko nazwisko go wybroni. Wsiadajac po THC do auta stwarza zagrożenie zdrowia i życia. Nawet nowe przepisy wprowadzili i w kampanii informują, że jest to jedno z najcięższych wykroczeń drogowych. To proszę bardzo się wykazać i skazać wg tego nowego prawa! Chcemy się czuć względnie bezpiecznie wyvhdozac z domu/wsiadając do auta a nie, że osoby po spożyciu narkotyków wsiadają za kółko i mogą w każdej chwili nas zabić!