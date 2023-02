Antoni Królikowski musi złożyć zeznania na komisariacie. Wynajął prawnika, który jest AKTYWISTĄ PROLEGALIZACYJNYM

Olka 1 godz. temu zgłoś do moderacji 243 30 Odpowiedz

Palił marihuanę? Ok, wszystko jest dla ludzi. Była to marihuana medyczna? Ok, wierzę, ma SM, niech pali skoro to mu pomaga, ma pełne prawo. ALE NIECH NIE SIADA ZA KIEROWNICĄ. On dalej chyba nie rozumie, że to nie o palenie tu chodzi...