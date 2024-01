Antoni Królikowski musiał ujawnić w sądzie ZAROBKI. Wiadomo, ile miesięcznie wpływa na jego konto

Xxxx 60 min. temu zgłoś do moderacji 125 22 Odpowiedz

Dokładnie wiedział ile powiedzieć czyli okrągłe 10 tys tyle ile wynoszą alimenty by komornik nie mógł zająć za alimenty a on mógł wykazać że więcej nie ma przykre oszczędzać na dziecku 10 tys to nic jak się żyje w wawie trzeba opłacić leki opiekunkę załatwić czas grafik zakupy ludzie ona jest sama może liczyć na pomoc mamy a przecież można legalnie babcie zatrudnić musi wszystko sama ogarniać zakupy obiady śniadania zabawę z dzieckiem organizowanie mu czasu 24h na dobę a on co ma tylko zapłacić bo przecież nie bierze dzieciaka na 2tyg nie odciąża jej nie wyjeżdża z nim na wakacje a nawet na weekend ona niestety ciągle z małym może jedynie mamie podrzucić czujecie nie to tylko czują samotne matki lub matki którym mężowie nie pomagają więc nie skoml człowieku weź się w garść bo wszyscy alimenxiarz3 doskonale wiedzą jakie zarobki podawać by im alimenty obniżyć zalosne