Antoni Królikowski publikuje PIERWSZE ZDJĘCIE po wyjściu z aresztu: "Dziękuję za wszystkie niespodzianki" (FOTO)

Zmarnowal sobie zycie wiazac sie z ta wyrafinowana, msciwa zmiją. A, ze jest sliczna, i jeszcze udalo jej sie wrobic go w dzieciaka, to zawsze wiekszosc bedzie po jej stronie. Tym bardziej, ze wiekszosc tutaj kurek domowych totalnie sie z nia identyfikuje, bo same boja sie, ze faceci je zostawia. Nikt na sile z nikim nie bedzie. Jedynie nie wiem po co bral z nia slub. W zyciu nie chcialabym byc z facetem, ktory nie chce byc ze mna, nawet posiadajac z nim dziecko. A tutaj komentujace oraz Asia, chyba wlasnie pragnelyby aby taki Antek z nimi byl, pomimo wszystko. Miec pretensje do faceta, czy kobiety, ze nie chce byc z kims? Jak widac on tego dziecka z nia nie chcial, wrobila go. A teraz chce go zniszcxyc. I wy jej przyklaskujecie? O WOW. Hahhahaha.