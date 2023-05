Antoni Królikowski STRACI KONTAKT z synem?! Joanna Opozda walczy o odebranie mu praw rodzicielskich!

Madzia 7 min. temu zgłoś do moderacji 3 3 Odpowiedz

Ehhhh....biedne dziecko. Ja rozumiem, że Antek to kawał 🤡 ale żeby go pozbawiać praw rodzicielskich? Niech po prostu ograniczy w jakiś sposób mu prawa do decydowania o niektórych sprawach, ale pozbawienie praw to, jak dla mnie, lekka przesada. Chyba, że to nim jakoś wstrząśnie, czy coś i się chłopak ogarnie. Nie wiem. Szkoda dziecka. Jest przedmiotem walki i zemsty rodziców na sobie wzajemnie.