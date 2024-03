Arcybiskup Canterbury WSPOMNIAŁ o nieobecnej na mszy księżnej Kate! Zwrócił się do wiernych

przykro mi 8 min. temu zgłoś do moderacji 2 0 Odpowiedz

Film z Kate to fake. I nie dam sobie wmówić że jest inaczej. i nie odwołujcie się do prawa zachowania prywatności. Cała rodzina ma takie prawo ale i obowiązek informowania wielo.. wielo milionową społeczność która dyga przed ich obliczem i hołduje z szacunkiem bo to jest byt tego społeczeństwa. Oby był dobrobyt. Nie ma potrzeby ujawnianie szczegółów, bo to nietaktowny wymóg, ale robienie ludzi w bambuko to chamstwo. Jest a właściwie było mnóstwo możliwości przedstawienia jej sytuacji w sposób jasny i logiczny nie obnażający szczegóły. Ale tego nie zrobili. TO Świadczy że są słabi i bylejacy Nadrabiają tylko swoimi kreacjami i reprezentatywnym stylem bycia-pokazówka od imprezy do imprezy. I coś mi się wydaje że Harry o tym chciał powiedzieć. Jest słabo. Bardzo słabo i osobiście mi szkoda, bo coby nie powiedzieć było, minęło i nie wróci a szkoda bo miało to swoją wartość i ogromny power. Życzę zdrowia i uzdrowienia.