Ariana Grande ZABIERA GŁOS i odnosi się do przykrych komentarzy internautów na temat swojego wyglądu

Lili 16 min. temu

Fakt ludzie nie powinni krytykować wyglądu innych bo faktycznie dowalajac obcej osobie może być ona na skraju no załamania nerwowego i możemy doprowadzić trochę niechcący do bardzo złych rzeczy. Smutne to. Ariana jest osobą publiczną niestety i w taki wybór no niestety czy tego chcę czy nie ludzie będą ja niestety zawsze oceniać. Po niej widać że ewidentnie coś złego się z nią dzieje. To piękna i z wielkiem talentem osoba. Myślę że dla własnego zdrowia powinna się wycofać na chociaż pewnie czas z życia publicznego i zwyczajnie zwolnić tempo. Pieniędzy na drugi świat nie zabierze a zdrowie jest tylko jedno