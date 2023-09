Arkadiusz Milik "przyłapany" z ukochaną na mieście. Nosił jej torebkę Chanel i sprzedawał całusy (ZDJĘCIA)

Arek powiedział, że potrzebujemy przerwy. Przystałam na to, chciałam mu dać przestrzeń. Po czasie jestem w stanie o tym powiedzieć głośno - być może ta przerwa miała imię. Finalnie rozstaliśmy się, on powiedział, że to nie ma sensu. Zaakceptowałam to, bo nie widziałam innego wyjścia - tłumaczyła Ziółek w najnowszym wywiadzie dla WP Kobieta.