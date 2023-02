Arkadiusz Tańcula wspomina Mateusza Murańskiego: "Mówił mi, że nie daje sobie rady z hejtem. Cała Polska patrzyła na nasz konflikt"

Mateusz Murański nie żyje. Arkadiusz Tańcula wspomina rywala

Arkadiusz Tańcula komentuje śmierć Mateusza Murańskiego. Wspomniał ich ostatnią rozmowę

Jestem w szoku, ja w ogóle nie wiem, co mam powiedzieć. Jeszcze parę dni temu pisaliśmy. Wysłał mi ten swój film "IO", żebym mu wyciął fragmenty, w których grał i to skleił. Jeszcze napisał do mnie: "Ej Aro, zrobiłbyś to, bo ty się na tym znasz, a wiesz, jaki ja jestem lewy. Mnie to zajmie pół dnia, a ty to zrobisz w pięć minut". No i rzeczywiście mu to posklejałem, dodał to sobie na Instagrama, pogadaliśmy chwilę. Zaprosiłem go do mojego nowego programu. Mieliśmy powspominać tam jakieś rzeczy, no i kur*a, teraz taka informacja - słyszymy w nagraniu.