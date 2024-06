Arkadiusz Tomiak zginął tragicznie. Na jaw wychodzą szczegóły wypadku operatora: "Ciało nie nadaje się do identyfikacji"

Smutne wieści nadeszły do polskich mediów w nocy z 10 na 11 czerwca: zmarł Arkadiusz Tomiak , wybitny operator filmowy i laureat nagród filmowych Orły. Miał 55 lat. Filmowiec zginął w poniedziałek na drodze nieopodal Tucholi, w drodze do rodzinnego Koszalina, gdzie obecnie odbywa się festiwal "Młodzi i Film".

Wieść o śmierci wybitnego operatora filmowego, który był autorem zdjęć do blisko 50 filmów, odbiła się w mediach szerokich echem. Odejście Tomiaka jest wielką stratą dla polskiego kina. Mężczyznę pożegnali koledzy i koleżanki z planu.

Operator Arkadiusz Tomiak zginął tragicznie. Wstrząsające szczegóły wypadku filmowca

W miarę postępu śledztwa na jaw wychodzą kolejne szczegóły śmierci filmowca. Do tragicznego w skutkach wypadku doszło na drodze wojewódzkiej w Lubiewicach. Auto filmowca wpadło pod tira i momentalnie stanęło w płomieniach. Jak podaje Fakt.pl, śledczy ustalili, że winny tej śmierci jest nieostrożny kierowca bmw. 24-letni mężczyzna wyprzedzał jadące przed nim pojazdy. Gdy znalazł się w pobliżu toyoty, za której kierownicą siedział Arkadiusz Tomiak, doszło do zderzenia trzech pojazdów - bmw, toyoty i tira.

Choć 24-latek był trzeźwy, jego brawurowa jazda doprowadziła do tragedii. Młody mężczyzna usłyszał zarzut spowodowania śmiertelnego wypadku i umyślnego naruszenia zasad ruchu drogowego. Nie przyznaje się jednak do winy. "Fakt" donosi, że winny nie wyraził skruchy i podawał adres zamieszkania, pod którym nie przebywał. Tymczasowo trafił do aresztu na trzy miesiące.