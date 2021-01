Armie Hammer jest KANIBALEM?! Wypłynęły niepokojące wiadomości aktora: "Muszę napić się twojej krwi. CHCĘ CIĘ ZJEŚĆ"

Dzisiaj czasach gwiazdy muszą być znacznie ostrożniejsze niż jeszcze kilka lat temu, jeżeli nie chcą, aby ich "mroczne sekrety" ujrzały światło dzienne. Z niemałym kryzysem wizerunkowym będzie się musiał teraz zmierzyć amerykański aktor Armie Hammer, którego możecie kojarzyć z takich obrazów jak Tamte dni, tamte noce, The Social Network czy Śmierć na Nilu. Do niedawna Amerykanin uchodził za wzór cnót, wspólnie z małżonką Elizabeth Chambers wychowując dwójkę dzieci: 6-letnią Harper i 4-letniego Forda. W lipcu, po 10 latach małżeństwa, para się rozstała, co później w jednym z wywiadów Armie nazwał "iście sejsmicznym wydarzeniem".

Od kilku dni o gwiazdorze pisze się głównie w kontekście niepokojących wiadomości z Instagrama, które 34-latek miał wymieniać z domniemaną kochanką. Rozmowa z kobietą jest o tyle szokująca, że Armie Hammer objawia się w niej jako... zdeklarowany kanibal.

Będę taki niegrzeczny i sprośny, gdy się wreszcie zobaczymy. Jest tyle możliwości. Muszę napić się twojej krwi. Czemu jesteśmy tak daleko od siebie? Jestem stuprocentowym kanibalem. Chcę cię zjeść - pisał.

Co ciekawe, w 2017 roku o aktorze zrobiło się głośno, gdy wyszło na jaw, że polubił on na Instagramie serię tweetów o seksie sado masu i bondage (zabawie seksualnej polegającej na tym, że jeden z partnerów krępuje drugiego za pomocą sznura lub kajdanek).

O ile istnieje prawdopodobieństwo, że wymiana wiadomości mogła zostać sfabrykowana, według portalu Daily Mail Elizabeth Chambers wierzy w sensacyjne rewelacje o "mrocznej naturze" byłego męża. Ponoć coraz więcej kobiet przerywa milczenie w sprawie perwersyjnych stosunków z gwiazdorem, w trakcie których miało dochodzić do aktów przemocy, a nawet gwałtów. Według informatora portalu, 38-latka jest "kompletnie zszokowana ekstremalnymi fetyszami seksualnymi ojca swoich dzieci".

Armie wydaje się być potworem - czytamy. Wiele z tych kobiet dotarło do Elizabeth i chociaż początkowo nie chciała tego przyznać, teraz wie, że mówią prawdę. Armie miał w sobie zupełnie inną stronę, której nie była świadoma. Nie wie, czy ten potwór zawsze tam był i Armie trzymał go w ukryciu, czy też wydarzyło się coś, co całkowicie go zmieniło.

Jak donosi Daily Mail, jedna z kobiet, która skontaktowała się z Chambers w sprawie jej doświadczeń z Armiem, powiedziała, że ​​była "tak przerażona", że zgłosiła się na "intensywny program rehabilitacji i terapii w wyniku jego emocjonalnego i być może fizycznego znęcania się".

Polował na nią, kiedy wychodziła ze związku. Sprawił, że poczuła się bardzo nieswojo. To, co chciał zrobić, bardzo ją przestraszyło. Elizabeth jest bardzo zaniepokojona jego sposobem polowania na młode, bezbronne kobiety. To zachowanie, które należy powstrzymać.