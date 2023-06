Artur Andrus odchodzi ze "Szkła kontaktowego" po aferze z Jaconiem i Daukszewiczem. Był z nim związany od samego początku

Kazik 8 min. temu zgłoś do moderacji 11 2 Odpowiedz

To, że są ludzie niezdecydowani płciowo to smutne strasznie. Związane jest to z pewnym zaburzeniem psychicznym. Jak mnie boli ząb to idę do dentysty i go leczę. A nie irytuje się, że w koło ludzie zdrowi i jedzą super rzeczy jedzą . Dlaczego teraz ludzie którzy mają ciało kobiety i czują się kobieta i mężczyźni w ciele mężczyzny czujący się mężczyzna ma siedzieć cicho, żeby kogoś kto ma zaburzenia własnej oceny nie urazić. Nie wiesz kim jesteś idź do psychiatry i się dowiedz. A nie męczysz na każdym kroku innych ludzi.