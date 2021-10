Artur "Waluś" Walczak z PunchDown ma "2% SZANSY NA PRZEŻYCIE". Bliscy w rozpaczy: "Świat się kończy"

Sydo 7 min. temu zgłoś do moderacji 4 0 Odpowiedz

Oby to był koniec takich głupich imprez! Ani to ciekawe ani mądre! Nie rozumiem kto to ogląda i po cholerę! Ci lecą na łatwe pieniądze i fame, a reszta podnieca się bezsensownym waleniem po gębie!! Boks np - to jest dyscyplina sportowa, tam są ludzie którzy trenują latami, też może dię wszystko zdarzyć bo człowiek jest tylko człowiekiem. Ale nie takie pazerne na pieniądze bezsensowne osoby "z ulicy" żeby zarobić łatwe pieniądze! Ciekawe czy teraz po takiej akcji nie zaczną się temu cyrkowi przyglądać głębiej, a wtedy wyjdą pewnie ładne kwiatki! Będą kary, procesy i jeszcze niejeden beknie za te idiotyczne przedstawienia!!