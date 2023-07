Artur Żmijewski i Magdalena Wójcik byli kiedyś parą. Aktor miał porzucić dla niej ówczesną ukochaną...

Artur Żmijewski i Magdalena Wójcik kiedyś byli parą. Aktor miał porzucić dla niej ukochaną

Artur Żmijewski i jego żona poznali się, gdy oboje uczęszczali jeszcze do liceum w Legionowie. Jak przypominała niedawno "Viva", para przypadkowo wpadła na siebie na szkolnym korytarzu. Paulina od razu spodobała się aktorowi, jednak ostatecznie to ona zrobiła pierwszy krok i zaprosiła go na randkę. Niestety, związek Żmijewskiego i jego ukochanej został wystawiony na próbę, gdy aktor uczęszczał do Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Warszawie. Podczas studiów 57-letni dziś gwiazdor "Ojca Mateusza" poznał bowiem Magdalenę Wójcik, dla której miał stracić głowę.