Artur Żmijewski zarabia KROCIE na "Ojcu Mateuszu"! Padają konkretne kwoty

Ciekawą sprawą jest to, że już cztery lata temu mówiło się o możliwym zakończeniu "Ojca Mateusza". Popularny serial miał zniknąć z ekranów, ponieważ Artur Żmijewski nie chciał dłużej grać głównej roli księdza. Jak nieoficjalnie wiadomo, do pozostania na planie przekonała go podwyżka.