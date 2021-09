Arturito z "Domu z papieru" ocenia aktorskie umiejętności Julii Wieniawy: "Z pewnością STANIE SIĘ GWIAZDĄ"

Ewa 6 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Jedyna jej zaletą to taka ze jest młoda, bo z talentem to się minęła za chwilkę znajdą inna młodsza gwiazdkę i ona pójdzie w odstawkę tak jak Cichopek też były achy i ochy nad jej talentem i skończyło się jak się skończyło to samo będzie tutaj, żeby być aktorka to trzeba grać a nie reklamować biżuterię i foty na insta wrzucać no chyba że będzie dalej przeskakiwać z łóżka do łóżka żeby coś zyskać, tyle w temacie