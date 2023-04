Arystokratyczne korzenie, kariera w mediach i "nienawidzący Polaków" ojciec. Tamara Czartoryski o sobie: "Jestem NOWOCZESNĄ KSIĘŻNICZKĄ"

etam 18 min. temu zgłoś do moderacji 10 3 Odpowiedz

co za brednie wypisujecie, na pewno ojciec nie " odciął " finansowania jak była nastolatką, przecież płacił alimenty ( i to pewnie niezłe ) , a że w międzyczasie poczyściła stajnie, sama jeżdżąc konno, to nic nadzwyczajnego. Zareklamowała samoopalcz. Jakieś drugoplanowe rólki w horrorach. A teraz ma męża , dzieci i instagram. No super nowoczesność. U nas co druga taka.