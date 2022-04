ASAP Rocky wyszedł z aresztu za KOLOSALNĄ KAUCJĄ!

W środę informowaliśmy Was, że ukochany Rihanny - ASAP Rocky, trafił w ręce policji, jak tylko wrócił z ciężarną partnerką z urlopu w Barbadosie. Stróże prawa mieli zatrzymać muzyka w związku ze strzelaniną, do której miała miejsce w listopadzie 2021 roku. Według oświadczenia funkcjonariuszy doszło do sprzeczki między dwoma znajomymi. W jej wyniku podejrzany chwycił za broń i zaczął strzelać w kierunku domniemanej ofiary. Osoba ta miała zeznać, że jedna z kul wystrzelonych przez Rocky'ego drasnęła jej dłoń. Raper następnie rzekomo zbiegł z miejsca "nieszczęśliwego incydentu".