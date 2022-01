Ashley Graham URODZIŁA!

Jao 56 min. temu zgłoś do moderacji 57 4 Odpowiedz

Jak tutaj 50% komentarzy to „ble” „fuj” itp, to ja się nie dziwię czemu tyle samotnych mam ;) Po porodzie większość kobiet nie wraca już do formy sprzed i panowie kręcą nosami i szukają panien na boku najwyraźniej ;) Ale, że tutaj nawet panie się tak oburzają to ja już nie mam więcej pytań :) Przypomnijcie sobie tylko wszyscy oburzeni, jak sami przyszliście na świat :) Moim zdaniem takie obrazki powinny być w szkole pokazywane, żeby wiedza na temat kobiecego ciała była z życia, a nie z pornoli :)