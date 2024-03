Ashley Tisdale jest W DRUGIEJ CIĄŻY! Mąż aktorki opublikował uroczą sesję zdjęciową (FOTO)

'98 52 min. temu zgłoś do moderacji 5 1 Odpowiedz

O, Sharpay Evans z HSM. Po co ruszała swój fajny nos ten nos co ma po plastyku to tragedia jakaś, powinna lekarzynę pozwać i poprzeciągach po sądach na odszkodowanie :) Fajna dziołcha z niej była :)