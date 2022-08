Ashton Kutcher przyznał się do zmagań z poważną chorobą, w wyniku której STRACIŁ WZROK I SŁUCH!

Kutcher szczegółami ze swojego życia nie dzieli się jednak ze światem zbyt chętnie, a w mediach społecznościowych na próżno szukać obszernych relacji z tego, jak wygląda chociażby jego małżeństwo z Kunis. Do pojawiających się zaś w internecie plotek podchodzi raczej z przymrużeniem oka.

Ostatnio postanowił zrobić wyjątek i niespodziewanie otworzył się przed fanami, ujawniając długo skrywaną tajemnicę. Goszcząc w programie "W dziczy z Bearem Gryllsem", gwiazdor wyznał, że jakiś czas temu mierzył się z poważną chorobą autoimmunologiczną, która wywołała zapalenie naczyń krwionośnych. W wyniku tego schorzenia, które miało u niego wyjątkowo ciężki przebieg, doszło do niedokrwienia tkanek oraz organów, co w efekcie doprowadziło do tymczasowej utraty wzroku i słuchu.