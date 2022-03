Atmosfera na planie serialu pomiędzy Adrianą Kalską a Mikołajem Roznerskim jest NAPIĘTA? "Poza ujęciami UNIKAJĄ SIĘ JAK OGNIA"

Jeszcze niedawno wydawało się, że Mikołaj Roznerski znalazł tą jedyną. Związek aktora z Adrianą Kalską trwał cztery lata. Wierni fani byli wręcz pewni, że sformalizowanie związku to tylko kwestia czasu. Niestety, para nieoczekiwanie rozstała się . Informację oficjalnie potwierdziła aktorka w mediach społecznościowych, nie podając jednak żadnych przyczyn zakończenia relacji.

Miłosne fiasko w życiu prywatnym aktorów nieszczęśliwie zbiegło się w czasie ze zwrotem akcji w serialu "M jak Miłość" . Serialowa Iza i Marcin po miesiącach kryzysu, znów przeżywają miłosne uniesienia. Wydawać by się mogło, że kręcenie wspólnych scen będzie ogromnym wyzwaniem, o co zresztą martwiły się nawet znane osobistości z branży . Byli zakochani przekonywali jednak, że ich prywatne relacje nie będą rzutować na ich pracę.

W przerwie między zdjęciami nie rozmawiają ze sobą, unikają wspólnego spędzania czasu , co widać na zdjęciach zamieszczanych na profilach społecznościowych. Mają wspólne dni zdjęciowe, ale poza ujęciami, gdy gasną kamery, unikają się jak ognia - twierdziło źródło.

Para zmuszona jest do odgrywania ról zakochanych, co w najbliższym czasie nie ulegnie zmianie:

Grani przez nich bohaterowie dopiero co wrócili do siebie, widzowie długo czekali na ten moment, bo jest to jedna z ich ulubionych par. Nie ma mowy, żeby coś się u nich zmieniło na gorsze - przekonuje informator.