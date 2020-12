Autorka "Zmierzchu" chciała, żeby Joanna Krupa ZAGRAŁA w ekranizacji jej książki!

Minęło już ponad 12 lat od głośnej premiery filmu Zmierzch, który jest oparty na bestsellerowej powieści autorstwa Stephanie Meyer . Produkcja stała się hitem i zrobiła z Roberta Pattinsona oraz Kristen Stewart gwiazdy światowego formatu. Podobną popularnością cieszyły się też kolejne filmy oparte na słynnej wampirzej sadze, a ich twórcy do dziś odcinają kupony od wielkiego, komercyjnego sukcesu.

Co ciekawe autorka książek o Belli i Edwardzie od początku miała wyobrażenie, kto powinien zagrać bohaterów jej powieści. W jednym z ostatnich wywiadów, Meyer wyznała, że w jednej z ról najchętniej obsadziłaby... Joannę Krupę !

Co ciekawe, autorka "Zmierzchu" zupełnie inaczej wyobrażała sobie tez odtwórców głównych ról w filmie. Stephanie marzyła o tym, by Bellę zagrała Emily Browning, a Edwarda Henry Cavill. Musiała się jednak zgodzić z producentami, że aktor jest nieco za stary, by grać nastolatka.