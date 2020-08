Autorzy nowej książki o Meghan i Harrym ujawniają, kiedy para odbyła PIERWSZY STOSUNEK!

Co chwilę do mediów docierają kolejne "rewelacje" na temat kontrowersyjnej pary. Ostatnio na przykład mogliśmy się dowiedzieć, że Meghan zaimponowała Harry’emu tym, że... załatwiła się w lesie podczas ich podróży do Botswany.

Można się spodziewać, że takich "smaczków" będzie wkrótce w mediach jeszcze więcej, bo światło dzienne ujrzała właśnie książka zatytułowana Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of the Modern Royal Family autorstwa dwójki dziennikarzy specjalizujących się w tematyce brytyjskiego dworu. Zdradzają oni w niej "najintymniejsze sekrety pary".