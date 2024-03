Aż TRZY osoby z personelu placówki, w której operowana była Kate Middleton, chciały wykraść jej dane! Co im grozi?

Rss 13 min. temu zgłoś do moderacji 3 4 Odpowiedz

Podsumowując, co mogło wydarzyć się z Kate / Jest w ciąży i się ukrywa bo źle znosi ten stan lub ciąża zagrożona. • / Miała operację plastyczną. • / Uciekła z dziećmi do rodziców, w bardziej ekstremalnych wersjach ukryła się z nimi u Harry'ego i Meghan w USA, żeby William ich nie odebrał. • / Zabiła się i szukają sobowtóra, o którym potem powiedzą, że to Kate po nieudanej operacji plastycznej i dlatego tyle jej nie było. Dlatego dzieci nie chodzą do szkoły, żeby mogły przejść pranie mózgu w domu i żeby im wmówić, że ten sobowtór to ich matka. • / Miała udar i jest w śpiączce, powikłania bulimii • / William zażądał rozwodu a ona się buntuje i nie spełnia obowiązków, mogła się też z tego powodu zabić a w najbardziej ekstremalnych wersjach zabiła nie tylko siebie ale też dzieci z powodu zdrad Williama. • / William ją pobił, zepchnął ze schodów, rzucił w nią czymś lub nawet zabił/postrzelił gdy dowiedział się o romansie z Thomasem. • / Jest w ciąży z tym co go zabito w niedzielę, ale podano info o śmierci we wtorek - w dniu kiedy książę William nie przyszedł na mszę w kościele, bo był zajęty zabijaniem kochanka Kate. • / Masoni kazali Karolowi udawać raka żeby przykryć spisek. • / Upozorowala próbę samobójczą, ale upewniła się że przeżyje żeby zwrócić uwagę niewiernego męża, teraz jest z tego powodu na leczeniu w psychiatryku • / Jest w ciąży z Karolem, a Kamila jest o to zazdrosna i próbowała ją zabić, dlatego oboje się ukryli i udają chorobę • / Dawała przeszczep Karolowi, ale operacja się nie udała i są powikłania (u niej, nie u Karola) • / William chcial się z nią rozwieść i odebrać dzieci, więc je zabiła żeby się zemścić i jest teraz sądzona w tej sprawie • / Została bezpośrednio przyłapana na zdradzie przez Williama, zastrzelił ją i jej kochanka • / Sprawa na tle przemocy domowej, William to w rzeczywistości damski bokser, pobił ją na śmierć lub tak bardzo że leży teraz umierająca w szpitalu • / Została ciężko przez kogoś postrzelona na świątecznym polowaniu • / William i Camilla mieli romans, aby być razem pozbyli się Karola i Kate wmawiając światu ich choroby • / jakieś ciężkie operację ginekologicznie, opcjonalnie rak trzustki, przez chemię i sterydy wygląda niekorzystnie więc nie chce się pokazywać • / usunięcie ciąży (do którego możliwe, że została zmuszona przez rodzinę królewską z powodu chorego/nieślubnego dziecka) i załamanie psychiczne