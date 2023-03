"Azja Express". Czesław Mozil z żoną złamali regulamin w pierwszym odcinku: "Nie mam poczucia, że zrobiliśmy coś złego"

Anka 11 min. temu zgłoś do moderacji 5 1 Odpowiedz

Jesli ktos nie umie, nie chce, nie lubi to PO CHOLERE SIE TAM PCHA! Tak jak z parkowaniem na zakazach- bo mnie znaja wiec ja moge! Podpisales umowe, zgodziles sie na warunki, a teraz sie ich nie trzymasz!! Gdyby to byla umowa o kredyt to juz by mieli komornika. Co jest z tymi ludzmi?????