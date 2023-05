Babcia Katarzyny Cichopek obchodzi 100. URODZINY! "Przyjechali wszyscy - córka, wnuki, prawnuki i praprawnuki" (ZDJĘCIA)

nie ! 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

to jest żałosne i okrutne ! w tym wieku można funkcjonować jedynie jako człowiek-mumia , na co dzień podłączony do kroplówek , odżywiane dojelitowe PEG , bez świadomości , pamięci ani kontaktu z otoczeniem. Znam temat. I jak mi Cichopkowa do tej pory nie przeszkadzała, teraz mówię NIE . Do zdjęć wyciągnęli z łóżka, ubrali i posadzili, dramat.